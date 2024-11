Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Erneut Farbschmierereien/Staatsschutz ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben an Wänden der Stadtunterführung im Bereich der Friedensstraße sowie in der Rheinstraße erneut Farbschmierereien hinterlassen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. In der Zeit zwischen Freitag (22.11.) und Montagmorgen (25.11.) sprühten die Unbekannten unter anderem acht Hakenkreuze mittels schwarzer Sprühfarbe an dortige Wände. Bereits in der Zeit zwischen dem 15. und 16. November wurde eine gleichgelagerte Tat bei der Polizei angezeigt (wir haben berichtet).

Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5911156

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell