Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Samstag, dem 23.11.2024 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Lorsch im Bereich der Anlieferung zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Aus/-oder Einparken einen schwarzen Peugeot im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe am geparkten schwarzen Peugeot wird auf etwa 2000,00 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnr.: 06252-706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell