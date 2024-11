POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Brensbach (ots) - In der Kirchbachstraße brachen in der Zeit zwischen Mittwochabend (13.11.) und Freitagvormittag (15.11.) unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Was die Kriminellen dort anschließend erbeuteten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird ...

mehr