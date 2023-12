POL-W: W Geldautomatensprengung in der Nacht

Wuppertal (ots) - Am 16.12.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Nordstraße in Remscheid zu verschiedenen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten. In einer Diskothek kam es im Laufe des Abends zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von jungen Männern. Während eine der Gruppen (3 x 19, 1 x 18) in der Lokalität ...

