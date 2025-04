Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bestohlener entdeckt sein Fahrrad samt Täter: 34-Jähriger räumt Diebstahl ein und wartet auf Streife

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Glück im Unglück hatte ein 46-jähriger Mann aus Baunatal, nachdem sein Fahrrad am Sonntagabend gestohlen worden war: Er entdeckte den Täter zufällig rund 24 Stunden nach dem Diebstahl mit seinem gestohlenen Rad in der Baunataler Innenstadt, woraufhin er den Mann ansprach. Dieser räumte sofort ein, das Fahrrad am Vortag geklaut zu haben und wartete sogar noch mit dem 46-Jährigen auf das Eintreffen der Polizei. Auch in seiner Vernehmung gab der 34-jährige Festgenommene aus Kassel die Tat zu. Er muss sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.

Gestohlen hatte der zunächst unbekannte Täter das Fahrrad im Wert von 600 Euro aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Lindenallee am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr. Dabei war der Mann von einer Videokamera auf dem Grundstück gefilmt worden, weshalb der 46-Jährige bei seiner Anzeigenerstattung auf dem Polizeirevier Süd-West auch eine Beschreibung des Diebes abliefern konnte. Die Fahndung nach dem Fahrrad und die Ermittlungen zu dem Täter verliefen zunächst ohne Erfolg, bis der Bestohlene am gestrigen Montagabend den auf der Videoaufzeichnung erfassten Dieb mit seinem Fahrrad vor einem Geschäft am Platz des Friedens entlanglaufen sah, während er einkaufte. Sofort eilte er nach draußen und sprach den 34-Jährigen an, der die Tat unumwunden zugab und sogar noch zusammen mit dem Bestohlenen auf die gerufene Polizeistreife wartete. Sein Fahrrad konnte der glückliche Baunataler im Anschluss wieder mit nach Hause nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell