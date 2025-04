POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - USLAR (ke) Ausschnippe, 02.04.2025, 13:18 Uhr Ein 74-jährige Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr die Ausschnippe in Richtung Kreisverkehr. Hierbei schätzte er den Abstand zwischen seinem Pkw und dem an der Haltelinie stehenden Linienbus eines Busunternehmens aus Wesertal falsch ein und touchierte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

