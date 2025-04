Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Twistetal (Waldeck-Frankenberg): Gebäudebrand in Twiste

Kassel (ots)

Am Dienstagabend, gg. 17:25 Uhr, kam es im Ortsteil Twiste in der Hauptstraße zu einem Brand von einer Lagerhalle mit zwei integrierten Wohnungen. In der Lagerhalle befand sich nach ersten Auskünften ein An-und Verkaufsgeschäft für Möbel.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Objekt.

Es gab keine Verletzten.

Es entstand ein Sachschaden nach vorläufiger Schätzung von ca. 100.000EUR.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Dies wird Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

Die Hauptstraße (B252) war für die Zeit der Löscharbeiten bis 19:45 Uhr voll gesperrt.

An dem Einsatz waren die Feuerwehren aus den Ortsteilen der Gemeinde Twistetal Bad Arolsen und Korbach sowie Beamte der Polizeistation Bad Arolsen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell