POL-DU: Fahrn: Verkehrsunfallflucht - 8-Jähriger leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (21. Mai, 15:30 Uhr) haben Trickbetrüger per Schockanruf eine Seniorin (85) aus Rumeln-Kaldenhausen und ihre Tochter (62) um eine große Summe Bargeld und Schmuck gebracht. Die Masche der Kriminellen funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise: Sie setzen auf Emotionen. So versetzte im aktuellen Fall eine Anruferin, die sich ...

