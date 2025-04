POL-EL: Uelsen - Schutzhütte mit Farbe beschmiert

Papenburg (ots) - Am Montag zwischen 14:00 und 14:37 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen VW Passat. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg. Am Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

