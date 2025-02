Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 00.45 Uhr, befuhr die 29-jährige Fahrerin eines E-Scooter in Saalfeld die Straße Am Blankenburger Tor. Hier stieß sie mit einer 26-jährigen Fußgängerin zusammen, welche neben ihr lief. Beide Frauen kamen zu Fall, wobei sich die E-Scooterfahrerin leicht verletzte. Sachschaden entstand an dem Roller nicht. Durch hinzugekommene Polizeibeamte wurde der Unfall aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 29-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der mir ihr durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell