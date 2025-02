Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 14:55 Uhr trug sich in Saalfeld eine Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper zu. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Feuerwerkskörper in den Briefkasten einer Bildungseinrichtung in der Barfüssergasse eingeworfen. Durch die darauffogende Explosion wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Zeugen konnten die unbekannte Täterschaft beobachten und gaben jeweils an, dass es sich um zwei männliche, jugendliche Personen gahandelt haben soll, welche anschließend fußläufig von dem Tatort flüchteten. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 50 EURO beziffert. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0034754 bei der Polizei Saalfeld, Tel: 03671 560, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell