LPI-SLF: geklärte Unfallflucht

Schalkau (ots) - Am Samstagmorgen ereignete sich zwischen Schalkau und Bachfeld (Landkreis Sonneberg) ein Verkehrsunfall an dem dort befindlichen Bahnübergang. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer sah aufgrund der tief stehenden Sonne die geschlossene Schranke nicht und kollidierte in der weiteren Folge mit dieser. An dem Pkw und der Schranke entstand Sachschaden. Glücklicherweise ist weder dem BMW-Fahrer noch den Insassen in dem anfahrenden Zug etwas passiert. Der Unfall wurde ...

