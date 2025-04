Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf Wilhelmshöher Allee: Drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn mit drei Verletzten und 30.000 Euro Schaden kam es am gestrigen Dienstagabend auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Schönfelder Straße. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 31-jähriger Mann aus Kassel gegen 18:15 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Schönfelder Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die Wilhelmshöher Allee abbiegen. Hierbei kollidierte die linke Seite des Pkw mit der Front der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Der 31 Jahre alte Fahrer und zwei Fahrgäste in der Tram, 28 und 34 Jahre alte Männer aus Kassel, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnten die beiden weiteren Verletzten nach einer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 31-Jährige bei Rot über die Ampel gefahren, weshalb es zu dem Unfall kam. Der Mitsubishi wurde mit einem Schaden von rund 15.000 Euro abgeschleppt. Der Sachschaden an der Tram beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen ebenfalls auf rund 15.000 Euro. Während der rund einstündigen Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell