POL-KS: Couragierte Zeugin verhindert Handtaschenraub in Vellmar: 49-Jähriger bei Fahndung festgenommen und nun in U-Haft

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 7:20 Uhr, überfiel ein zunächst unbekannter Täter eine Frau, die an der Straßenbahnhaltestelle Vellmar-Nord auf die nächste Tram wartete. Der Mann hatte die 60-Jährige aus Espenau unvermittelt angegriffen, ihr ins Gesicht geschlagen und versuchte gewaltsam, ihre Handtasche zu entreißen. Die Frau setzte sich zur Wehr, indem sie ihre Tasche festhielt und laut um Hilfe rief. Erst als eine couragierte Autofahrerin, die im Vorbeifahren auf den Angriff in dem Wartehäuschen aufmerksam geworden war, mehrfach hupte, ließ der Täter von dem Opfer ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Mannes, die die 60-Jährigen und die Augenzeugin gegenüber der Polizei bei ihrem sofortigen Notruf abgeben konnten, führte die Fahndung nach dem Flüchtigen bereits wenige Minuten später zum Erfolg. Eine Streife des Polizeireviers Nord nahm auf einem nach Espenau führenden Feldweg einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen fest, auf den die Täterbeschreibung genau zutraf. Die Überprüfung des aktuell wohnsitzlosen, deutschen Staatsangehörigen ergab, dass er erst vor wenigen Wochen nach einer Haftstrafe aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfahlen entlassen worden war.

Aufgrund der Zeugenaussagen und der weiteren Ermittlungen der Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo ist der Festgenommene dringend tatverdächtig, den Raubversuch auf die 60-Jährige begangen und die Frau dabei leicht verletzt zu haben. Er wurde noch am gestrigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den 49-Jährigen anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

