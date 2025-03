Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sprengung von Zigarettenautomat

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen (Werra). In der Nacht von Samstag (08.03) auf Sonntag (09.03.) kam es in der Thüringer Straße Ecke Bebraer Straße in Kleinensee zur Sprengung eines Zigarettenautomaten durch derzeit unbekannte Täter. Anwohner hatten in diesem Zusammenhang gegen 02.30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf circa 3.000 Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen, bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell