POL-OH: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Fulda (ots) - Poppenhausen, 08. März 2025 Am Samstag morgen,(08.03.), ereignete sich um 07:21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Poppenhausen. Eine 51-jährige Frau aus der Gemeinde Poppenhausen fuhr mit ihrem PKW auf der Hauptdurchgangsstraße "Am Forsthaus" in Richtung Ortsmitte. Die Fahrzeugführerin kollidierte aus eigenem Verschulden mit einem am rechten ...

mehr