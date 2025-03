Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld und Friedewald

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Freitag (07.03.), befuhren ein 44-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Porsche Panamera und ein 65-jähriger Mann aus Fulda mit seinem schwarzen Opel Astra die Reichsstraße in Bad Hersfeld aus Richtung der Dudenstraße kommend. Beide wollten an der Einmündung zur Dippelstraße nach links abbiegen. Die PKW fuhren parallel nebeneinander, da zwei Fahrstreifen für die Linksabbiegerspur vorgesehen sind. Während des darauffolgenden Abbiegevorganges kollidierten die Fahrzeuge seitlich miteinander. Wer letztendlich seine Fahrspur nicht gehalten hat und den Verkehrsunfall verursachte, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von mindestens 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Friedewald. Am Freitag (07,03.) um 07:30 Uhr hielt eine 36-jährige Frau aus dem Werra-Suhl-Tal mit ihrem blauen Opel Astra an der roten Ampel aus Richtung des Autobahnzubringers A 4 kommend, und wollte geradeaus der B 62 weiter folgen. Links neben der jungen Frau stand ein 49-jähriger Fahrer aus Rumänien mit seiner weißen Sattelzugmaschine auf der Linksabbiegerspur in Richtung Herfa. Als die Ampel auf grün sprang entschied sich der Mann aber plötzlich doch dazu geradeausfahren zu wollen und übersah die rechts von ihm stehende PKW-Fahrerin. Durch den daraufhin folgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

