Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis und der Stadt Cuxhaven - sechs leicht verletzte Personen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (28.11.2024) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen.

Gegen 07:45 Uhr kam es in der Großen Ortsstraße in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind auf einem Fahrrad. Ein 68-jähriger Otterndorfer wollte hierbei mit seinem PKW links abbiegen und übersah ein 9-jähriges Kind auf seinem Fahrrad. Das Kind stürzte, erlitt glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen.

Gegen 13:20 Uhr kam es auf der Wernerstraße in Cuxhaven zu einem Verkerhsunfall zwischen zwei PKW. Ein 28-jähriger Cuxhavener geriet hierbei mit seinem MG in den Gegenverkehr und prallte gegen den Transporter eines 62-jährigen Cuxhaveners. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der 28-jährige Mann stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden PKW erlitten wirtschaftlichen Totalschaden.

Gegen 16:45 Uhr kam es im Bereich der Marienstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 55-jähriger Cuxhavener versuchte aus seiner Grundstücksauffahrt nach links abzubiegen und stieß hierbei mit einem 45-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Fast zeitgleich kam es zu einem sehr ähnlichen Unfall in der Neuen Industriestraße in Cuxhaven. Eine 62-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW von einer Parkplatzausfahrt in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah hierbei einen 40-jährigen Cadenberger auf seinem Fahrrad, welcher auf der falschen Straßenseite fuhr. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen 17:15 Uhr kam es auf der Stader Straße in Cadenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Hemmoorer kam hierbei vermutlich aufgrund eines medizinisches Notfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Weitere Angaben zum medizinischen Zustand liegen jedoch nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell