Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diebe stehlen Sattelauflieger

Am Sonntag hatten es Unbekannte in Herbrechtingen auf einen Sattelauflieger abgesehen.

Ulm (ots)

Der Sattelauflieger stand am Abend auf dem Hof einer Spedition in der Robert-Bosch-Straße. Zwischen 22.44 Uhr und 22.54 Uhr stahlen Unbekannte mit einer hellblauen Sattelzugmaschine den Auflieger und flüchteten unerkannt. Der war zur Tatzeit mit Haushaltsgeräten beladen. Die Polizei Herbrechtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07324/919014. An dem Auflieger der Marke Kögel war das Kennzeichen HDH-S 1497 angebracht. Die Beute wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

++++2104526

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell