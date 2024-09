Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Handyverstöße in einem kurzen Zeitraum geahndet

Anhausen (ots)

Am Donnerstagmittag ahndete eine Streife der Polizeiinspektion Straßenhaus 3 Verstöße von Verkehrsteilnehmern, die ihr Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt benutzten. Die Verstöße ereigneten sich im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr in Anhausen und in Willroth. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Fahrer erwarten nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100,- EUR und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei.

