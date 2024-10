Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Fahranfänger missachtet Vorfahrt

Ein 34-Jähriger musste am Montag nach einem Unfall in Bad Boll ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Ein 18-Jähriger war kurz vor 21 Uhr mit seinem Kia in der Hauptstraße unterwegs. An einer Kreuzung wollte er die Göppinger Straße geradeaus in Richtung Herrschaftsstraße überqueren. Von links kam ein 34-jähriger mit einem Alfa Romeo. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall erlitt der Alfa Romeo-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 18-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg den Alfa Romeo. Der Kia des 18-Jährigen blieb fahrbereit. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Kia auf 10.000 Euro, den am Alfa Romeo auf 15.000 Euro.

