POL-EU: Pkw unterschlagen

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (23. Oktober) fiel einem Zeugen gegen 21.30 ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf der Landstraße 182 bei Euskirchen auf. Der Pkw-Fahrer fuhr mit starken Schlangenlinien über die Landstraße und kam hierbei mehrfach auf die entgegenkommende Fahrspur. Weiter geriet der Pkw-Fahrer mehrmals mit den Reifen in den Grünstreifen. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Der 52-Jährige konnte in der Straße Am Silberberg von ...

