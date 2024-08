POL-PPRP: Gestohlenes Fahrrad dank Tracking-Gerät wieder aufgefunden

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 13.08., 17 Uhr, bis zum 14.08.2024, 7:30 Uhr, brachen Unbekannte in fünf Gärten in der Kleingartenanlage in der Weiherstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge und Lebensmittel gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Haben Sie in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges in der Weiherstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden ...

