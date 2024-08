POL-PPRP: In mehrere Kleingärten eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 13.08., 18 Uhr, bis zum 14.08.2024, 10 Uhr, stahlen Unbekannte in der Pfalzgrafenstraße einen Roller der Marke Peugeot. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro. Ein weiterer Roller der Marke Peugeot wurde am 14.08.2024 in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19 Uhr Fontanestraße gestohlen. Der Schaden in diesem Fall wird auf rund 300 Euro geschätzt. Haben Sie eine der Taten beobachtet ...

mehr