POL-BI: Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 27.05.2024, kollidierten ein Pkw und ein Roller auf der Brückenstraße, in Höhe Am Strebkamp. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Bielefelder gegen 15:20 Uhr mit seinem Mercedes E 220 die Straße Am Strebkamp. Dort bog er nach links auf die Brückenstraße ab und nahm einem 60-jährigen ...

mehr