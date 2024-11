Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Verkehrskontrolle mit dem Zoll an der B437 am Wesertunnel (Foto im Anhang)

Dedesdorf/B437. Am heutigen Donnerstagnachmittag führten Beamtes des Polizeikommissariats Schiffdorf zusammen mit Beamten des Hauptzollamtes Bremen eine größere Verkehrskontrolle an der B437 am Wesertunnel in Fahrtrichtung BAB27 durch.

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden ca. 250 Fahrzeuge kontrolliert.

Hierbei wurden mehrere Straftaten und diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwei Fahrzeugführer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zwei weitere Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einem Fahrzeug kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, da nicht zugelassene Scheinwerfer verbaut waren. In einem Fall kam es zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz, ein verbotener Schlagstock wurde sichergestellt.

Des Weiteren wurden diverse kleinere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, z.B. defekte Beleuchtung, fehlende Utensilien wie ein Verbandskasten oder nicht mitgeführte Dokumente.

Die Polizei wird auch weiterhin verstärkte Verkehrskontrollen zu unterschiedlichen Tageszeiten und Wochentagen durchführen.

