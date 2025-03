Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Fulda. Am Donnerstag (06.03.) kam es gegen 16 Uhr im Bereich Rabanusstraße / Dalbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Während die 71-jährige Fuldaerin die Rabanusstraße von der Brauhausstraße kommend fußläufig überqueren wollte, wollte eine 26-jährige Fuldaerin mit ihrem Pkw von der Rabanusstraße nach rechts in die Dalbergstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Pkw der 26-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.03.), in der Zeit von 12.45 bis 16 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren schwarzen Ford-Focus-Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz rechtsseitig schräg zur Fahrbahn im Seilerweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken den linksseitig parkenden Focus-Kombi und beschädigte den Kotflügel hinten links. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel:06621-932-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Mittwoch (05.03.), gegen 13.35 Uhr, befuhren eine Audi-Fahrerin aus Oberaula und ein Fahrer aus Bad Hersfeld mit einem Bundeswehr-Fahrzeug die B 454 aus Richtung Oberaula kommend in Richtung Kirchheim. An der Einmündung zur L 3159 bremste die Pkw-Fahrerin ab, um nach links abzubiegen. Der Fahrer des Bundeswehr-Fahrzeuges sah dies zu spät, bremste, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.03.), in der Zeit von 15.30 bis 18.00 Uhr, parkte ein Daimler-Fahrer sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Dreherstraße. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden im Bereich des hinteren Kotflügels fest - Sachschaden circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel:06621-932-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.03.), gegen 12.20 Uhr, befuhr eine Opel-Astra-Fahrerin aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Ludwigsau-Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine VU-Touran-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Friedloser Straße aus Richtung Bad Hersfeld kommend und wollte nach rechts auf die B 27 einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision, wobei ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

(PB)

