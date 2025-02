Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Ludwigsluster Bistro

Ludwigslust (ots)

Nachdem sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zu einem Bistro in Ludwigslust verschafft haben, sollen sie dort die Registrierkassen samt Wechselgeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die Täter in der Zeit von 21:00 Uhr bis 02:40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Laden verschafft, indem sie sowohl die Scheiben der Eingangstür als auch die danebenliegenden Fensterscheiben zerstört haben. Ein Lieferant hatte den Einbruch in der Nacht entdeckt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreiches Spurenmaterial und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zur Tat, die sich in der Clara-Zetkin-Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwiglust (Tel.: 03874 4110) entgegen.

