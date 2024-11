Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versuchter Geldautomatenaufbruch in Hochschule

Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag versucht den Geldautomaten an einer Hochschule in der Südoststadt gewaltsam aufzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine zuvor aufgehebelte Eingangstüre Zugang zu der in der Tiefenbronner Straße gelegenen Hochschule. Im Inneren befindet sich ein Geldautomat eines Bankinstituts, welchen sie versuchten aufzubrechen. Dies misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Im gleichen Zeitraum wurden weitere Türen in einem gesonderten Gebäudekomplex der Hochschule aufgehebelt um an einen Tresor in einem Büroraum zu gelangen. Hierbei sind die Tatverdächtigen gescheitert und hinterließen ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Es wird derzeit geprüft, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

