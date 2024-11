POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Geschwindigkeitskontrollen - Fahrer 100 km/h zu schnell

Sternenfels (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Samstagabend ein 77-jähriger Mann, nachdem er mit rund 0,9 Promille einen Unfall verursachte. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 20:45 Uhr ein 77-jähriger Jeep Fahrer die Heilbronner Straße in Sternenfels. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug touchierte er dieses. Hierbei entstand ein ...

