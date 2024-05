POL-BO: Angelockt und ausgeraubt: Gruppe attackiert 14-jährigen Herner

Bochum (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Dienstag, 28. Mai, ist ein 74-jähriger Mann verletzt worden. Ein unbekannter Radfahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu und flüchtete. Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr in Bochum-Weitmar. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 74-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf dem Kellermansweg in Richtung Prinz-Regent-Straße unterwegs. In Höhe der ...

