Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gündringen - Betrunkener Autofahrer baut Unfall und schläft ein

Nagold (ots)

Mit knapp 2 Promille kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Mercedesfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag die Panoramastraße in Gündringen. In Nähe des Sportplatzes kam der Fahrer seitlich von der Fahrbahn ab und schließlich an einem Abhang zum Stehen. Ersthelfer und die hinzugerufene Polizei konnten den vermeintlichen Fahrzeugführer weiter unten im Gebüsch schlafend auffinden. Von dort wurde der Leichtverletzte durch die Feuerwehr geborgen und zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Nagold verbracht. Hier wurden ihm nicht nur seine Blessuren versorgt, sondern auch noch eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit verantworten und mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Alexander Uhr, Pressestelle

