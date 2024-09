LPI-SHL: Vorm Einkaufscenter gegenseitig geschlagen

Bad Salzungen (ots) - Am 27.09.2024 um 15:00 Uhr erfasste eine 24jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw eine 16jährige Fußgängerin, die in Bad Salzungen in der Albert Schweitzer Straße den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 16 Jährige, zum Glück nur leichte Verletzungen und musste ins Klinikum verbracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

