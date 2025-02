Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann fährt am Sonntagmorgen volltrunken durch Schwerin

Die Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Morgen des 16.02.2025 kam es in Schwerin zu einer folgenschweren Trunkenheitsfahrt mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und Verkehrsgefährdungen. Gegen 7:00 Uhr meldete sich zunächst eine Tankstellenmitarbeiterin bei der Polizei und teilte mit, dass bei ihr soeben ein Mann in der Tankstelle Getränke gekauft habe, der offensichtlich angetrunken zu sein schien. Nahezu zeitgleich meldete sich eine Frau per Notruf, die angab, dass der Fahrer eines silberfarbenen PKW VW Golf mit Schweriner Kennzeichen auf die Gegenfahrbahn gekommen sei und sie einen Frontalzusammenstoß nur vermeiden konnte, indem sie nach rechts auswich. Trotz ihres Ausweichmanövers kam es jedoch zu einem Zusammenprall beider Außenspiegel. Anschließend sei der Mann mit seinem Auto geflüchtet. Da sich die Dame das Kennzeichen des Fahrzeuges gemerkt hatte, suchten die eingesetzten Beamten die Wohnanschrift des Verursachers auf. Dort stellten sie den VW Golf mit einem schlafenden Mann auf dem Fahrersitz fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen mutmaßlichen Fahrzeugführer ergab einen Wert von über zwei Promille. Erste polizeiliche Ermittlungen lassen vermuten, dass der Mann, der zwischen 5:00 Uhr und 7:15 Uhr in Schwerin in den Bereichen Weststadt, Neumühle, Innenstadt, Lankow, Görries und Dreesch weitere Unfälle und Verkehrsgefährdungen begangen hat. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem silberfarbenen VW Golf, zu möglicher auffälliger Fahrweise, zu dem Fahrzeugführer oder durch diesen verursachte Verkehrsunfälle am Sonntag, den 16.02.2025, zwischen 5:00 Uhr und 07:15 Uhr in den o.g. Schweriner Stadtteilen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51800, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

