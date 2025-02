Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub einer Geldbörse in Rostock

Rostock (ots)

Am 14.02.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in Rostock zu dem Raub einer Geldbörse. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen trafen Täter und 26-jähriger Geschädigter im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Platz der Freundschaft aufeinander. Der unbekannte Täter habe den GS von hinten angesprochen und ihn unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes aufgefordert, das Portemonnaie herauszugeben. Der GS versuchte daraufhin dem Unbekannten das Tatwerkzeug zu entwinden und erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Ein Pizza-Lieferant, der zufällig zur Tatzeit das Haus betrat, erfasste das Geschehen und hielt den Täter fest. Daraufhin griff eine weitere männliche Person den Lieferanten an und schubste ihn zu Boden. Anschließend schlugen beide Täter auf den 26-Jährigen ein und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch mehrere Funkstreifenwagen sowie die Hinzuziehung eines Fährtenhundes führten nicht zur Feststellung der Täter. Der Kriminaldauerdienst sicherte im Anschluss Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock. Die Verletzungen, die der GS erlitt, konnten vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell