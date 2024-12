POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin durch Raub leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 15. Dezember 2024, in Huntlosen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht. Zwischen 18:30 und 19:00 Uhr beschädigten sie ein Fenster des Hauses im "Eichenkamp" und gelangten so in das Gebäude. Während sie nach Wertgegenständen suchten, wurden sie von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht. Zwei ...

