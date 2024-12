Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Huntlosen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 15. Dezember 2024, in Huntlosen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Zwischen 18:30 und 19:00 Uhr beschädigten sie ein Fenster des Hauses im "Eichenkamp" und gelangten so in das Gebäude. Während sie nach Wertgegenständen suchten, wurden sie von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht. Zwei dunkel gekleidete Personen flohen aus dem Haus und rannten in Richtung Sporthalle. Von hier setzten sie ihre Flucht möglicherweise mit einem Auto fort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

