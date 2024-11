Polizei Hamburg

POL-HH: 241101-2. Polizei Hamburg zieht positive Bilanz nach Halloween-Einsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 31.10.2024; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Zum Hintergrund wird zunächst auf die Abschlussmeldung zum gestrigen Einsatz verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5639078.

Zusätzlich zu den Funkstreifenwagen der Polizeikommissariate hatte die Polizei Hamburg den zentralen Halloween-Einsatz in einer Besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 950 Beamtinnen und Beamten durchgeführt, darunter über 100 Kräfte aus Schleswig-Holstein. Die Polizei Hamburg zieht insgesamt eine positive Bilanz, das auf Präsenz und Flexibilität ausgerichtete Einsatzkonzept ist voll aufgegangen.

Im Verlauf des Abends sprachen allein die Einsatzkräfte des zentral geführten Halloween-Einsatzes über 120 Platzverweise und Aufenthaltsverbote aus und leiteten rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren ein. Mehrheitlich ging es dabei im Zusammenhang mit böllernden Personen bzw. Personengruppen um Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Vier Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, in zwei Fällen ergingen vorläufige Festnahmen.

Auch die Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeikommissariate waren für die Sicherheit aller in den Stadtteilen auf Streife und zu den lokalen Feststellungen mit Halloween-Bezug eingesetzt. Auch diese Kräfte sprachen bei relevanten Feststellungen niedrigschwellig Platzverweise und Aufenthaltsverbote aus.

Eine Polizistin und ein Polizist wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch die Explosion pyrotechnischer Gegenstände leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

In Wilhelmsburg war es am frühen Abend zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 65-jähriger Deutscher umherziehenden Kindern auf Klingeln mit einer Langwaffe in der Hand die Tür geöffnet haben sollte. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten die nach den ersten Erkenntnissen nicht schusstaugliche Waffe älteren Modells sicher und leiteten Ermittlungen gegen den Verdächtigen ein. Darüber hinaus stellten sie bei ihm vorsorglich u.a. auch drei weitere Langwaffen, einen Revolver und Munition sicher, die der Mann, der im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse ist, ordnungsgemäß in einem Waffenschrank verwahrt hatte. Die Waffenbehörde erhielt von diesem Sachverhalt Kenntnis und überprüft nun seine Zuverlässigkeit zum Besitz von Schusswaffen.

Schwerpunkte der Einsatzmaßnahmen bildeten die Stadtteile Wilhelmsburg, Billstedt, Mümmelmannsberg, Osdorf, Bergedorf, Steilshoop und Harburg.

Ungeachtet der dokumentierten Feststellungen hat die weit überwiegende Mehrheit der zumeist Kinder und Jugendlichen den Halloween-Abend friedlich und störungsfrei gefeiert.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell