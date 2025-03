POL-OH: Temporäre Geschwindigkeitsmessanlage auf der A 7 - 190km/h bei erlaubten 120km/h

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Diebstahl Lauterbach. Zwei unbekannte Täter versuchten am Donnerstag (06.03.), gegen 17 Uhr, hochwertige Lasermessgeräte in einem Baumarkt in der Straße "An der Gall" zu entwenden. Mitarbeiter wurden auf den Diebstahlversuch aufmerksam, woraufhin die Langfinger nach aktuellen Erkenntnissen ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Sie beschreiben die Täter wie folgt: Täter 1: osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 1,75 bis 1,80 Meter ...

