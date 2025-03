Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall

Fulda. Am Mittwoch (05.03.) kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 20.500 Euro entstand. Ein 56-jähriger BMW-Fahrer aus Dormagen befuhr die Weichselstraße. Als er den Kreuzungsbereich zur Mainstraße überquerte, kollidierte er mit einem 51-jährigen Seat-Fahrer aus Dipperz, der gerade aus der Heidelsteinstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat in einen -auf der gegenüberliegenden Straßenseite - haltenden Ford geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfallflucht

Eiterfeld. In der Nacht von Dienstag (25.02.), 20:00 Uhr, auf Mittwoch (26.02.), 04:00 Uhr, kam es auf der Umleitungsstrecke zur Bahnhofstraße, "Am Fuchsgarten" und "Wiedegasse" zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich fuhr ein Verkehrsteilnehmer im Bereich der Bahnhofstraße - "Am Fuchsgarten" zu eng um die Rechtskurve und beschädigte die Leitschwellen, Leitbaken und das Metallgeländer. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Es ist davon auszugehen, dass auch das unfallverursachende Fahrzeug beschädigt wurde. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

