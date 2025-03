Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Langenschwarz

Fulda (ots)

Burghaun. Am Mittwoch (05.03.), gg. 15.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Der 85-jährige Fahrer eines PKW-Daimler aus Ecklack, befuhr die K 142 aus Ri. Burghaun-Langenschwarz kommend in Ri. L 3169 Burghaun-Hechelmannskirchen. Ein 73-jähriger Fahrradfahrer aus Burghaun fuhr vor dem PKW in gleicher Richtung. Kurz vor der Einmündung auf die Landstraße wollte der Radfahrer nach links auf einen Radweg abbiegen. Der PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und überholte den Fahrradfahrer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf, Armen und Beinen zu. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht. Der PKW-Fahrer erlitt einen leichten Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1150.-EUR

Zeugen, die Angaben machen können werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Tel. 06652 96580 zu melden.

