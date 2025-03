Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Mittwochmorgen (05.03.), gegen 02.40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen die BAB 7 von Neuenstein kommend in Richtung Kirchheim. Dort verließ er die BAB 7 an der Anschlussstelle Kirchheim. An der Einmündung zur K 32 beabsichtigte der LKW-Fahrer nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Mazda eines 47-Jährigen aus Bad Hersfeld, der die K 23 befuhr. Der Gesamtschaden beträgt circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Dienstag (04.03.), 16.47 Uhr, befuhren eine Opel-Fahrerin, ein Mazda-Fahrer und eine BMW-Fahrerin - alle aus Heringen - die Eisenacher Straße. Als die Opel-Fahrerin links abbiegen wollte, kam diese und der dahinter fahrende Mazda-Fahrer verkehrsbedingt zum Stehen. Die nachfolgende BMW-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den Mazda auf. Dieser wurde dann auf den Opel geschoben. Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am Dienstagmorgen (04.03.), in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer (vermutlich LKW mit Anhänger) die Straße "Im Krammbach", um dort einen Wendevorgang in einer Hofeinfahrt durchzuführen. Beim Rückwärtsfahren fuhr dieser gegen einen Zaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Zaun beträgt ungefähr 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Sonntag (02.03.), 17.30 Uhr, befuhren eine 45-jährige Golf-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Blankenheim. Bei dem Fahrzeuggespann des unbekannten Verkehrsteilnehmers handelte es sich nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen um einen schwarzen Pkw-Kombi mit Anhänger, welcher mit BigBag´s und Sand beladen war. Bei dem Überholvorgang des unbekannten Fahrzeugführers verlor dieser Sand von seinem Anhänger, welcher auf die Motorhaube des Golfs gewirbelt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (RK)

