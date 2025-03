Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda. Am Rosenmontag (03.03.), gegen 19:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Stadtschlosses. Ein 40-jähriger Petersberger befuhr mit seinem Kia die Schlossstraße, von der Rabanus-Straße kommend, in Richtung Lindenstraße. Im Bereich einer Kurve kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem Hyundai eines 22-jährigen Neuhöfers, der die Schlossstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde ein 41-jähriger Fahrzeuginsasse des Kia leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Montag (03.03.), in der Zeit von 04.00 Uhr bis 08.30 Uhr, parkte eine 43-Jährige aus Bebra ihren schwarzen BMW in der Ernst-Abbe-Straße am dortigen Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Fahrzeugheck beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Dienstag (04.03.), gegen 6:35 Uhr, befuhr eine 26-Jährige aus Fulda mit ihrem Mercedes die Michael-Henkel-Straße. Nach aktuellen Erkenntnisse hatte sie trotz Dämmerung die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Zeitgleich befuhr eine 32-Jährige aus Eichenzell mit ihrem Kia die Schumannstraße und beabsichtigte die vorfahrtsberechtigte Michael-Henkel-Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie den Mercedes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Mercedes kam anschließend erst an einer in der Nähe befindlichen Hauswand zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 EUR.

(RK)

