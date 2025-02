Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffrischung Erste Hilfe: Nützliche Hinweise beim 216. Fernfahrerstammtisch ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Erste Hilfe im Fokus: 216. Fernfahrerstammtisch an der Rastanlage Ostetal (Süd)

Jeder, der in Deutschland einen Führerschein gemacht hat, musste einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Doch wie war das noch gleich mit der stabilen Seitenlage? Und was ist die erste Maßnahme, wenn man auf eine verletzte Person trifft?

Genau mit diesen Fragen beschäftigte sich der 216. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd) an der BAB 1.

+ Experte mit Rettungsdienst-Erfahrung als Referent +

Als Referent konnte Polizeikommissar Daniel Motzkau von der Polizeiinspektion Rotenburg gewonnen werden. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Rettungsdienst konnte er die Teilnehmer praxisnah und anschaulich an das Thema heranführen.

+ Erste Maßnahmen an einem Unfallort +

Zum Einstieg durften die 32 Teilnehmer ihre Kenntnisse zur Ersten Hilfe auffrischen. Die wichtigsten Erstmaßnahmen sind:

- Unfallstelle absichern - Notruf absetzen - Betroffene Person ansprechen - Lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten

+ Stabile Seitenlage leichtgemacht +

Die stabile Seitenlage war den meisten noch bekannt. Mit der sogenannten "Kaktus-Haltung" - einem angewinkelten Arm, einer Hand an der Wange und einem aufgestellten Bein - lässt sich eine bewusstlose, aber atmende Person sicher lagern.

+ Motorradunfälle: Helm abnehmen oder nicht? +

Ein besonders diskussionsreiches Thema war der Umgang mit verletzten Motorradfahrern. Grundsätzlich gilt:

- Ist die Person ansprechbar, bleibt der Helm auf. - Ist die Person bewusstlos, hat die Reanimation Vorrang und der Helm wird abgenommen.

+ Reanimation: Jede Sekunde zählt +

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist schnelles Handeln entscheidend. Die Herzdruckmassage muss auf einem festen Untergrund durchgeführt werden:

- 100 bis 120 Mal pro Minute drücken - Arme durchgestreckt halten - 5 bis 6 cm tief drücken

Viele Teilnehmer waren überrascht, dass nach 10 bis 12 Minuten ohne Reanimation fast alle Organe irreparabel geschädigt sind und die Überlebenschancen drastisch sinken.

+ Schlaganfall: BE-FAST-Schema hilft bei der Früherkennung +

PK Motzkau erläuterte zudem häufige medizinische Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Schock und Verbrennungen. Besonders hilfreich zur Früherkennung eines Schlaganfalls ist das BE-FAST-Schema:

- Balance - Gleichgewichtsstörungen - Eye - Sehstörungen - Face - Gesichtslähmung - Arms - Armschwäche - Speech - Sprachstörungen - Time - Schneller Notruf und Transport ins Krankenhaus

+ Praktische Übungen für alle Teilnehmer +

Zum Abschluss führte PK Motzkau gemeinsam mit einem Kollegen die stabile Seitenlage vor. Anschließend konnten alle Teilnehmer die Herzdruckmassage an einer Übungspuppe selbst ausprobieren. Nächster Fernfahrerstammtisch am 05.03.2025

+ Das nächste Treffen findet am 5. März 2025 statt +

Thema: "Cannabiskonsumgesetz (CanKG)". Veranstaltungsort bleibt die Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg.

