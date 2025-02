Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Jugendlicher und 18-Jähriger stehlen Fahrrad am Zevener Busbahnhof ++ Eigentümer gesucht: Polizei stellt mehrere gestohlene Fahrräder sicher ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugenaufruf: Jugendlicher und 18-Jähriger stehlen Fahrrad am Zevener Busbahnhof ++

Zeven. Am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, gegen 13:50 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein 18 Jahre alter Mann und ein 14-jähriger Jugendlicher ein Fahrradschloss am Busbahnhof aufbrachen. Anschließend nahmen sie das Rad und liefen damit davon. Während ihrer Flucht warfen sie das Diebesgut in ein Gebüsch, wo es später von alarmierten Polizeikräften sichergestellt werden konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen. Nun bittet die Polizei Zeven um Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit am Busbahnhof oder im Bereich der St.-Viti-Kirche sowie der Bibliothek "Am Markt" aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 04281-95920 zu melden.

++ Eigentümer gesucht: Polizei stellt mehrere gestohlene Fahrräder sicher ++

Rotenburg. Im Zuge von Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei nun mehrere Fahrräder in einer Garage fest- und sichergestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei den fünf Rädern um Diebesgut.

Diese werden wie folgt beschrieben:

- 1x Damensportrad, Hersteller: CONWAY - 1x Herrensportrad, Hersteller: BOCAS - 1x Hollandrad, Hersteller: SENEX - 1x Mountainbike, Hersteller: MIFA - 1x Mountainbike, Hersteller: KRON Vortex 3.0

Bilder der Fahrräder sind in der digitalen Pressemappe einsehbar. Die Ermittler suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern. Wer Hinweise geben kann oder sein Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten, sich unter 04261-9470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell