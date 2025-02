Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung vom 07.02. - 09.02.2025

LK Rotenburg (ots)

++Auseinandersetzung in Wohnunterkunft++ Zeven. In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei Zeven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen und einem 25-jährigen Mann in den Südring ausrücken. Nach dem Konsum von Alkohol eskalierte der verbale Streit in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch ein Billardqueue eingesetzt wurde. Beide Kontrahenten verletzten sich leicht, wobei der 25-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste.

++Versuchter Einbruch in Aldi-Markt++ Bremervörde. In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruchversuch in den Aldi-Markt in der Straße Am Bahnhof. Der eingesetzte Sicherheitsdienst stellte ein eingeschlagenes Oberlicht am Objekt fest. Fahndungsmaßnahmen der Polizei Bremervörde führten nicht zum Erfolg. Wer in dem Zeitraum tatrelevante Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bremervörde in Verbindung zu setzen.

++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++ Elsdorf. Am frühen Sonntagmorgen meldete eine 30-jährige Verkehrsteilnehmerin der Leitstelle der Polizei, dass sie soeben einen Unfall mit einem Wild gehabt habe. Bei der Inaugenscheinnahme des Schadens am VW Golf merkten die eingesetzten Beamten sofort, dass hier was nicht stimmen kann. Letztlich wurde ermittelt, dass die Fahrerin zuvor mit ihrem Pkw mit einer Grundstücksmauer kollidiert sein muss und des Weiteren unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,40 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

++Diebstahl eines E-Scooters mit Täterfestnahme++ Gyhum. Am späten Samstagabend bemerkten Zeugen, dass Personen das Schloss eines E-Scooters aufbrachen, diesen in einen bereitstehenden Pkw luden und vom Tatort flüchteten. Eine im Rahmen der Fahndung eingesetzte Streifenbesatzung der Polizei Rotenburg konnte einen Pkw, auf den die vage Beschreibung der Zeugen zutraf, kurz vor Rotenburg feststellen. Der mit überhöhter Geschwindigkeit wegfahrende Pkw konnte letztendlich im Stadtgebiet Rotenburg angehalten und kontrolliert werden. Im Kofferraum konnten die Beamten den entwendeten Scooter auffinden. Die beiden im Fahrzeug befindlichen Männern konnten hierfür keine plausible Erklärung abgeben und wurden für weitere Maßnahmen mit zur Rotenburger Wache genommen.

++Fahren ohne Fahrerlaubnis++ BAB 1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen kontrollierten am Samstagabend den 38-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Dieser konnte den Beamten lediglich ein Foto seines Führerscheins vorzeigen. Die Beamten erkannten schnell, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Weitere Recherchen ergaben, dass das gefälschte Dokument bereits vor fast einem Jahr von der Polizei beschlagnahmt worden ist. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Pkw mit einer technischen Wegfahrsperre versehen.

++Einbruchdiebstähle aus Firmenfahrzeugen++ Oerel/Gnarrenburg. Im Zeitraum von Freitag auf Samstag kam es jeweils in beiden Orten zu Diebstählen aus Firmenfahrzeugen. Die angegangenen Fahrzeuge wurden gewaltsam geöffnet und aus den Innenräumen hochwertige Werkzeuge entwendet. Bereits im Laufe der Woche kam es im Nordkreis zu ähnlichen Taten.

++Buntmetall-Diebstahl von Firmengelände++ Bremervörde. Am späten Freitagabend kam es in Bremervörde im Gewerbering zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter beschädigten die Umzäunung einer ansässigen Firma und entwendeten Buntmetall im Wert von ca. 3000 Euro vom Hof. In der Nähe befindliche Zeugen konnten vage Hinweise zu einem auffälligem Pkw und Personen abgeben. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ.

++Rettungseinsatz nach Baumfällarbeiten++ Westerwalsede. Am Samstagmittag führte eine Firma Baumfällarbeiten in einem Waldstück durch. Ein nach Fällung stürzender Baum drehte sich nach dem Bodenkontakt und klemmte einen 34-Jährigen Arbeiter ein. Weitere Mitarbeiter konnten ihren Kollegen schnell befreien und dieser kam leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell