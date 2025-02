POL-ROW: ++ Zugriff nach intensiven Ermittlungen gegen 21-Jährigen ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Zeugenaufruf! ++ Am Bahnhof in Rotenburg: 57-Jähriger durch Stiche verletzt ++ Rotenburg. Am 04.02.2025, gegen 15:35 Uhr, wurde die Polizei Rotenburg zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern im Bereich der Zuwegung zum Rotenburger Bahnhof alarmiert. Der Streit eskalierte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein 57-jähriger Mann ...

mehr