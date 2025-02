Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf! ++ Am Bahnhof in Rotenburg: 57-Jähriger durch Stiche verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am 04.02.2025, gegen 15:35 Uhr, wurde die Polizei Rotenburg zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern im Bereich der Zuwegung zum Rotenburger Bahnhof alarmiert. Der Streit eskalierte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein 57-jähriger Mann erlitt mehrere Stichverletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich das 57-jährige Opfer gemeinsam mit einem 40 Jahre alten Freund im Bereich des Bahnhofs, als ein 45 Jahre alter Bekannter die beiden Männer aufsuchte und mit ihnen in Streit geriet. Der Streit eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 45-Jährige zunächst mit einem Gegenstand in Richtung des Opfers schlug. Im weiteren Verlauf stach der 45-Jährige vermutlich mit einem bislang unbekannten Stichwerkzeug mehrfach in Richtung des Oberkörpers des Opfers und verletzte es dabei.

Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen einer intensiven Fahndung in der Straße Weicheler Damm festgenommen werden. Das verletzte Opfer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Tatmittel konnten bislang nicht aufgefunden werden. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen werden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Rotenburger Polizei unter 04261-9470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell