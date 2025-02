POL-ROW: ++ Einbrecher stehlen Schmuck in Parnewinkel ++ Zwei Pkw kollidieren - Frau leicht verletzt ++ Einbruch in Scheeßel ++ Mit 1,86 Promille im Straßenverkehr ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Einbrecher stehlen Schmuck in Parnewinkel ++

Selsingen/Parnewinkel. Am Sonntag, zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Straße "Fabers Land" zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und verließen das Haus anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

++ Zeitgleicher Spurenwechsel: Zwei Pkw kollidieren - Frau leicht verletzt ++

BAB 1/Reeßum. Am Sonntagnachmittag, gegen 16:42 Uhr, kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 43-jährige Frau am Steuer eines Mercedes auf dem linken Fahrstreifen, während eine 40-jährige Frau mit ihrem Peugeot den rechten Fahrstreifen befuhr. Als beide Fahrerinnen zeitgleich auf den mittleren Fahrstreifen wechselten, kam es zur Kollision. Die 40-Jährige im Peugeot wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

++ Einbruch in Scheeßel: Täter erlangen Diebesgut im Wert von rund 5000 Euro ++

Scheeßel. Am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 19:15 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vor der Furth" ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im geschätzten Gesamtwert von rund 5000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

++ Mit 1,86 Promille im Straßenverkehr: Führerschein weg ++

Scheeßel/Westerholz. Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Rotenburger Polizei einen 65-jährigen VW-Golf-Fahrer in der Westerholzer Dorfstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

