Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann nach Einbruch festgenommen: Haft ++ Mit 2,74 Promille durch Reeßum ++ Radfahrer beim Abbiegen übersehen: Leicht verletzt ++ Alkoholisierte Frau verunfallt und verletzt sich leicht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mann nach Einbruch festgenommen: Haft ++

Rotenburg. Am Dienstagvormittag, dem 28. Januar 2025, brach ein 45-jähriger Mann gegen 10:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Galgenberg ein. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete, wie der Mann gewaltsam in das Gebäude eindrang, und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Täter vor Ort festnehmen.

Der 45-Jährige hatte diverses Diebesgut bei sich und ist der Polizei durch zahlreiche Delikte im Bereich der Eigentumskriminalität bereits bekannt. Erst vor wenigen Tagen, am 19. Januar 2025, hatte er einen Ackerschlepper von einem Hinterhof entwendet und unbefugt in Gebrauch genommen (Details: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5954310).

Nach der Festnahme wurde der Mann erneut einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ nun einen Haftbefehl gegen ihn. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

++ Mit 2,74 Promille durch Reeßum ++

Reeßum. Gestern Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte die Polizei Sottrum einen 60-jährigen Mann, der mit seinem Auto die Sottrumer Straße befuhr. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird ermittelt.

++ Radfahrer beim Abbiegen übersehen: Leicht verletzt ++

Rotenburg. Am Montagabend, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich in der Mühlenstraße/Am Pferdemarkt ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW übersah offenbar beim Abbiegen in die Straße Am Pferdemarkt einen 23-jährigen Radfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Der Pkw kollidierte mit dem Rad, wodurch der 23-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

++ Alkoholisierte Frau verunfallt und verletzt sich leicht ++

Westerwalsede. Am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 233/Kreisstraße 206 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Frau mit ihrem Renault von der Fahrbahn abkam. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 1,20 Promille in der Atemluft. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor sie aufgrund ihrer Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Seitenraum. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

